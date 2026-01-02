إيمان العاصي تحذر: "فيروس منتشر صعب جدا..تكسير عظام رهيب"

كتبت- نوران أسامة:

حذرت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، من انتشار فيروس في الجو ويسبب تكسير عظام رهيب.

وكتبت إيمان، عبر حسابها على فيسبوك: "في فيروس منتشر صعب جدآ تكسير عضم رهيب شكلنا هنلبس الكمامات تاني خدوا بالكم".

وتنتظر إيمان العاصي عرض مسلسلها الجديد "قسمة العدل" اعتبارا من يوم 18 يناير الجاري ابتداء من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

تدور أحداث المسلسل حول النزاع المحتدم بين 3 أشقاء على ثروة وأملاك والدهم الذي لا يزال على قيد الحياة، وتتصاعد أطماع الأخوة، بينما تقف أختهم في وجههم.

مسلسل"قسمة العدل" بطولة إيمان العاصي ، خالد كمال، رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد أنور، عابد عناني، ألفت إمام، إيناس كامل، دعاء حكم، كريم العمري،علاء قوقة.