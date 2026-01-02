إعلان

بالصور- افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بقرى مراكز المنيا

كتب : جمال محمد

03:52 م 02/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    افتتاح مساجد جديدة بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    مساجد المنيا
  • عرض 4 صورة
    مساجد جديدة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح أربعة مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة، بعدد من قرى مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح هذه المساجد يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة، وتهيئة أجواء مناسبة للمصلين بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز القيم الدينية الصحيحة وخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح أن المساجد التي جرى افتتاحها تشمل مسجد الفتح بعزبة سلام منصور بقرية منشأة الذهب البحرية، مركز المنيا، والذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 186 مترًا مربعًا، منها 160 مترًا مربعًا صحنًا للمسجد، بالإضافة إلى مصلى للسيدات بمساحة 50 مترًا مربعًا.

كما تم افتتاح مسجد الإخلاص بقرية ريدة، مركز المنيا، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 250 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 200 متر مربع.

وشملت الافتتاحات مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة، مركز المنيا، والذي جرى إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة مليوني جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 180 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 150 مترًا مربعًا.

كما تم افتتاح مسجد الشرقي بقرية الشيخ عبدالله، مركز سمالوط، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 218 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 218 مترًا مربعًا

عماد كدواني محافظ المنيا وزارة الأوقاف محافظة المنيا افتتاح مساجد

