دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

كتب : هاني صابر

01:59 م 02/01/2026 تعديل في 02:13 م
    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها (1)
    ايمي وحسن الرداد في عيد ميلاد دنيا سمير غانم
    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها (3)
    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها (4)
    دنيا سمير غانم مع ابنتها
    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها (2)
    دنيا سمير غانم واحتفالها بعيد ميلادها الـ 41
    دنيا وزوجها رامي مع ابنتها وايمي مع زوجها حسن الرداد

كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها على النيل.

ونشرت دنيا، الصور التي ظهرت فيها مع زوجها الاعلامي رامي رضوان وابنتها وشقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وعدد من صديقاتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل الناس اللي قالتلي كل سنة وأنت طيبة في عيد ميلادي وشكرا لـ رامي وكايلولي وأصحابي واخواتي على المفاجأة الحلوة دي اللي في أحلى مكان في الدنيا نيل بلدنا، بحبكوا أوي ويا رب سنة سعيدة على الجميع".

واحتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الـ ٤١، إذ أنها من مواليد ١ يناير 1985.

يذكر أن، آخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم "روكي الغلابة" وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم إنستجرام ايمي سمير غانم عيد ميلاد دنيا سمير غانم

