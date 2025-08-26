"ملكة جمال الفن".. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا مرتدية فستان أنيق وجذاب بقصة "أوف شولدر"ومزين البورد والنقوش، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "حلاوة الإطلالات وجمالها، ملكة جمال الفن، جميلة، تجنني، جميلة كالعادة، قمر، جمالك ساحر ما شاء الله".

وكانت اخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

