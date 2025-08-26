إعلان

منة فضالي بإطلالة صيفية أنيقة من العين السخنة (صور)

03:25 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
    منة فضالي (4)
    منة فضالي (5)
    منة فضالي (3)
    منة فضالي (2)
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على أحد الشواطئ أثناء تواجدها في العين السخنة.

وخطفت "فضالي" الأنظار بإطلالة صيفية بفستان بحر شفاف، وعلّقت على الصور قائلة: "صباح النفوس الحلوة، واللي بيحبوني وبحبهم.. والمتغاظين فرقعوا".

يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

