"لا يصح إلا الصحيح".. مدحت العدل يوجه رسالة لـ أنغام

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الكاتب مدحت العدل، رسالة للمطربة أنغام، وذلك عقب وصولها إلى مصر، بعد خضوعها لجراحتين خلال تواجدها في ألمانيا.

وكتب مدحت العدل، عبر حسابه في موقع فيسبوك: "حمدالله علي سلامتك يا أنغام .. نورتي بلدك وبيتك .. وحشتي كل الناس .. بفنك واحترامك وتقديرك كفنانة تفهم وتعي قيمة الفن وقيمتها كمصرية وعربية .. في أمور الحياة لا يصح إلا الصحيح .. تحياتي واحترامي الصديقة الغالية".

ووصلت أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء أمس الإثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.