إعلان

"لا يصح إلا الصحيح".. مدحت العدل يوجه رسالة لـ أنغام

01:07 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انغام ونجل شقيقتها
  • عرض 4 صورة
    من كلمة مدحت العدل
  • عرض 4 صورة
    انغام و أولادها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الكاتب مدحت العدل، رسالة للمطربة أنغام، وذلك عقب وصولها إلى مصر، بعد خضوعها لجراحتين خلال تواجدها في ألمانيا.

وكتب مدحت العدل، عبر حسابه في موقع فيسبوك: "حمدالله علي سلامتك يا أنغام .. نورتي بلدك وبيتك .. وحشتي كل الناس .. بفنك واحترامك وتقديرك كفنانة تفهم وتعي قيمة الفن وقيمتها كمصرية وعربية .. في أمور الحياة لا يصح إلا الصحيح .. تحياتي واحترامي الصديقة الغالية".

ووصلت أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، مساء أمس الإثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

الكاتب مدحت العدل مدحت العدل يوجه رسالة لأنغام أنغام تعود إلى مصر وصول أنغام إلى مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها