بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ روبي في حفل الساحل.. وصبا مبارك تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة روبي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

ونشرت روبي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "دعونا نواصل احتفالاتنا بالصيف ليلة لا تُنسى، مليئة بالموسيقى والحب والأجواء الرائعة".

وتفاعلت الفنانة صبا مبارك مع صور روبي في الحفل الغنائي، وعلقت: "أجمل من شروق الشمس".

وأحيت روبي مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، كان آخرها في يوليو الماضي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان أحمد سعد، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات، من بينها حفل في فرنسا خلال أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا..

رميا بالرصاص.. مقتل الـ ستاند أب كوميدي الأمريكي ريجي كارول

بالصور.. أحمد سعد و"ديسكو مصر" يتألقون بحفل ضخم في مارينا بحضور نجوم الفن