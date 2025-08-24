تامر حسني والشامي يشعلان حفلهما في مراسي الساحل الشمالي (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس حفلًا ضخمًا في مراسي بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان الشامي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر تامر حسني صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أمس من حفل مراسي مع حبيبي وأخويا النجم الكبير الشامي".

وشهد الحفل تفاعلاً واسعًا من الجمهور، وسط أجواء من الحماس والبهجة.

وأطلق النجم تامر حسني مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي يضم باقة من الأغاني المتنوعة، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، "هو ده بقى".

