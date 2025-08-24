آسر ياسين يخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود

كتبت- سهيلة أسامة:

خضع الفنان آسر ياسين لجلسة تصوير جديدة شاركها مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر "ياسين" في الصور بإطلالة أنيقة اعتمدت على الأبيض والأسود، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، وانهالت عليه التعليقات، ,من بينها: "ابن الناس الأصيل"، "إيه العظمة دي"، "المميز"، "كاريزما"، و"الشياكة كلها".

يُذكر أن آسر ياسين يواصل تصوير فيلمه الجديد إن غاب القط، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، وإنتاج شركة Kay Oh Pictures.

