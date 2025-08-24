بعد أنباء العودة.. هل صدقت توقعات خبيرة تاروت بشأن شيرين وحسام حبيب؟

كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبالوهاب، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد المواجهة بينها وبين محاميها السابق ياسر قنطوش، خاصة عقب كشفه عن عودة العلاقة بين المطربة وزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وكشف المطرب حسام حبيب، في تصريحات عديدة عن عودة التواصل بينه، وبين زوجته السابقة المطربة شيرين عبدالوهاب.

عودة العلاقة بين حسام حبيب، وشيرين عبدالوهاب، كانت محور تصريحات خبيرة التاروت بسنت يوسف، في ديسمبر 2024، خلال ظهورها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت: "شيرين عبدالوهاب، وحسام حبيب، مش هيرجعوا لبعض، ولكن فيه لسه أحداث هتحصل بينهم".

وأضافت: "شيرين عبدالوهاب، محتاجة تهتم بنفسها، لأن فيه شوية مطبات، ممكن تكون عاطفية، أو نفسية، أو عائلية، ولسه هتكون محل جدل، وتصبح تريند في 2025".

وأعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي، نشرته عبر حسابها في موقع "إكس"، أن المستشار القانوني ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وذلك بعد إصدار "قنطوش" بيانا، طالب فيه وزير الثقافة بالتدخل، وإبعاد المطربة عن زوجها السابق حسام حبيب.

