الصحة: تقديم 1,3 مليون خدمة بالمنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء في 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و344 ألفًا و320 خدمة طبية عبر مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المستشفيات قدمت 734 ألفًا و730 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، العمليات، العلاج الطبيعي، المعامل، والأشعة، مع تفعيل 18 عيادة مسائية في 3 مستشفيات قدمت 5 آلاف و56 خدمة، و46 خدمة تشخيص عن بعد منذ أغسطس 2025، و19 ألفًا و400 خدمة عبر 52 قافلة طبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا، منها تخصيص قسم نساء وتوليد بسعة 12 سريرًا وعناية أطفال بسعة سريرين بمستشفى الشيخ زويد، مع توفير أجهزة جراحات المخ والأعصاب، تفعيل عيادة القلب والأوعية الدموية، وأجهزة C-arm وأشعة عادية، إلى جانب جهاز رسم عصب ومنظار مسالك بمستشفى العريش العام، وتشغيل خدمات العلاج الطبيعي والسمعيات، وتفعيل وحدة التشخيص عن بعد وعيادات الرمد والأنف والأذن والجلدية بمستشفى نخل، مع دعم المحافظة بـ8 أجهزة تنفس صناعي وأجهزة علاج طبيعي حديثة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إبرام بروتوكولات تعاون مع جامعات (العريش، سيناء، الزقازيق، المنصورة، قصر العيني)، هيئة المستشفيات التعليمية، ومعهد القلب القومي، ودعم مستشفى نخل بأطباء من جامعة الأزهر، مع إصدار 3106 قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 16 مليونًا و172 ألفًا و93 جنيهًا.

ولفت إلى تقديم 609 آلاف و590 خدمة في الرعاية الأولية، مع تفعيل 18 عيادة تخصصية، وتشغيل عيادتي علاج طبيعي بوحدة الخربة ومركز حضري أسيوط، وعيادة المرأة الآمنة، واعتماد وحدتي الشلاق وأبو طويلة من هيئة الاعتماد والرقابة، وميكنة 57 مركز تطعيم.

ونوه إلى افتتاح 6 وحدات طب أسرة جديدة ببئر العبد في ديسمبر 2025 (المريح، أقطية، أكتوبر، الأحرار، 30 يونيو، التلول)، وجاري استكمال مرحلة ثانية لمستشفيي طوارئ بغداد ورمانة (نسبة إنجاز 40%)، ورفع كفاءة أقسام بمستشفى الشيخ زويد، وتجديد سكن الأطباء، وإنشاء مبنى كلى صناعي جديد بسعة 86 ماكينة في مستشفى العريش، ضمن عدد من الإجراءات المتخذة تمهيدًا للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ولفت الدكتور عمرو عادل إلى أنه في مجال تنمية الأسرة المصرية، تم تدريب 45 طبيبًا، وتحقيق تغطية 100% بالوحدات، وتقديم خدمات لـ63 ألفًا و655 منتفعة، وافتتاح 60 نادي امرأة للندوات التثقيفية، وزيارة 895 أسرة بحملة طرق الأبواب برفح، وتقديم مشورة أسرية لـ8088 مقبل على الزواج، وتحويل 287 لعيادات الصحة الإنجابية.

وأكد التركيز على التعليم الطبي المستمر بدورات متخصصة، وتنفيذ 5376 ندوة تثقيفية حضرها 129 ألفًا و972 مواطنًا، مع تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية، حيث شملت 12 حملة المرور على 2013 منشأة.

