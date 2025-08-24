حسام داغر يكشف سبب وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب: عقلي هيجراله حاجة

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان حسام داغر، زميله الفنان الشاب بهاء الخطيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، في منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

ونشر داغر صورة جمعته بالراحل، معلقًا: "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية وقلتلك هتحب قعدة بلكونتي على البحر على طول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلى، الجو دلوقتي صيف وحر… خلاص لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة، الناس بتمشي فجأة إزاي كده لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع: "دموعي ما نشفتش من يوم تيمور وقلبي لسه موجوع، تقوم تمشي فجأة إنت، يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟ أنا عقلي هيجراله حاجة، الثبات والعقل والصبر من عندك يا رب، بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من وهو في مسرح الجامعة وقبل المعهد، وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة حتى مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل".

وأضاف: "لو أعرف إنك هتمشي فجأة كنت قابلتك وما فضلناش نأجلها، ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الصبر من عندك يا رب، الله يرحمك يا بهاء مات ناقص حلم".

يُذكر أن بهاء الخطيب من مواليد 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يتجه إلى الفن ويدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، كما عمل في مجالات عدة منها تصميم المؤثرات البصرية وإدارة الموارد البشرية.

وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب