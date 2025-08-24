"ادعولها يا جماعة".. مصطفى قمر يدعم أنغام بسبب أزمتها الصحية

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة دعم للمطربة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "ربنا يتمم شفاكي على خير يا أنغام يا رب.. يلا شدي حيلك ترجعلنا بألف سلامة وتفرحينا وتفرحي جمهورك، ادعولها يا جماعة تقوم بالسلامة وشفاء لا يغادر سقمًا بإذن الله".

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام في ميونيخ، مؤكدًا أن ما تردد حول امتناعها عن الطعام أو خضوعها لعملية جديدة غير صحيح.

وكتب سعد عبر "فيسبوك": "الحمد لله نتائج التحاليل تقترب من الأرقام الطبيعية، والأطباء نصحوا أنغام بالمشي خارج غرفتها، وهي بتاكل بشكل طبيعي.. والكلام عن وجود خراج على البنكرياس أو خطأ طبي غير صحيح إطلاقًا"، موضحًا أن المضاعفات التي حدثت طبيعية في مثل هذه العمليات الكبيرة.

واختتم: "المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية من جمهورها، وهي تستحقه بجد، ادعولها تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم وترجع لجمهورها أقوى".

