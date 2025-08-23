شيرين عبد الوهاب تُعلن عدم تمثيل ياسر قنطوش لها قانونيا

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليا.

وتؤكد شيرين، خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها على تويتر، أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخبارا أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وتعرب شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.