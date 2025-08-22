بفستان قصير وجرئ.. مايان السيد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت مايان مرتدية فستان أبيض قصير وجريء خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "قمر، تحفة، جميلة، ما شاء الله، أيقونة جمال حقيقية".

وكانت اخر مشاركات مايان السيد بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمد ممدوح، منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

