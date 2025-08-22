أحلام تبكي بسبب أنغام .. وهذا ما قالته

كتب- مروان الطيب:

أجهشت الفنانة أحلام في البكاء، عند سؤالها عن النجمة أنغام وعدم استقرار حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، ظهر خلاله أحد المتواجدين قام بسؤالها حول رسالتها للنجمة أنغام في محنتها، إذ قالت: "ربنا يرفع عنها" للتأثر بالحديث عنها ولم تتمالك دموعها وأجهشت في البكاء.

وكشف الموسيقار محمد علي سليمان والد أنغام آخر تطورات حالة ابنته الصحية، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرا لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال والد أنغام في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة، مضيفًا: "لسه تعبانة وبتعاني من ألم صعب، ومش عارف هل هيكون في تدخل جراحي تاني ولا لأ، القرار في إيد الأطباء، وخلال يومين هيتضح كل شيء".

وأكد، أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد خروجها من المستشفى، مطالبا جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

