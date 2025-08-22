إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة".

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر بأحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أسبانيا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان طويل باللون الوردي.

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللونين الأبيض والأخضر.

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش ظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها بلوزة باللون الأبيض وهوت شورت، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة".

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" ظهر خلالها مرتديا ملابس كاجوال.

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت الجمهور صورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بشورت قصير باللون الأبيض.

رضا البحراوي

شارك المطرب رضا البحراوي، متابعيه صورة جديدة له بأحدث ظهور، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سليم

نشرت الفنانة آية سليم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة مرتدية فستان قصير باللون الوردي.