بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب

12:45 ص الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

أصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قرارًا هامًا بعد انتهاء جلسة التحقيق مع الفنانة بدرية طلبة.


واعتمد مجلس "المهن التمثيلية" قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب.


ووصلت بدرية طلبة مساء أمس الأربعاء، مقر نقابة المهن التمثيلية للخضوع للتحقيق، بشأن اتهامها بالتجاوز في عدد من مقاطع الفيديو المصورة.
وكان مجلس النقابة أصدر قرارًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بعد اجتماع طارئ، واعتبر ما صدر منها تجاوزا صارخا.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.
وواجهت الفنانة بدرية طلبة هجوما شديدا الفترة الأخيرة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها في مقاطع فيديو وأثناء ظهورها في لايف.

بدرية طلبة التحقيق مع بدرية طلبة اشرف زكي نقابة المهن التمثيلية
