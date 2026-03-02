إعلان

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

01:54 م 02/03/2026

واتساب

يستعد تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، لطرح ميزة جديدة في مناطق محددة، تتيح لبعض المستخدمين مشاركة تحديثات حالتهم مع الأشخاص الذين تفاعلوا معهم مؤخرا، حتى لو لم يكونوا محفوظين في جهات الاتصال.

وتعمل هذه الميزة على أحدث إصدارات واتساب لأندرويد وiOS والويب، وفق موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التحديثات.

وتعتمد الفكرة على أن التحديثات تصل فقط إلى الأشخاص الذين راسلتهم أو اتصلت بهم مؤخرا، بحيث يظهر اسم المرسل أعلى الشاشة ورقم هاتفه، مع إمكانية تمييز الحسابات غير المحفوظة بعلامة (~) قبل الاسم.

ويؤكد واتساب أن الميزة لن تزيد من الرسائل المزعجة، لأنها تعتمد على التفاعلات الأخيرة بين المستخدمين، مع إمكانية إخفاء تحديثات الحالة من حساب معين دون الحاجة إلى حظره، ما يمنح المستخدم مزيدا من التحكم في خلاصته.

ومن المتوقع أن تصبح الميزة أكثر فائدة مع طرح أسماء المستخدمين هذا العام، إذ ستتيح التواصل دون مشاركة أرقام الهواتف، مما يمكن المستخدمين من مشاركة تحديثات الحالة مع الحسابات المعرفة بأسماء المستخدمين فقط، وهو ما لم يكن ممكنا في النظام التقليدي المعتمد على الأرقام المحفوظة.

واتساب حالة واتساب تغييرات واتساب تحديثات واتساب

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
