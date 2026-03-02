تسنيم: تعيين ماجد بن الرضا قائماً بأعمال وزير الدفاع الإيراني

وكالات

كشفت وكالة وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، أنه تم تعيين سيد مجيد ابن الرضا قائما بأعمال وزير الدفاع الإيراني.

وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بمقتل وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبدالرحيم موسوي، في ضربات جوية استهدفت البلاد.

وأعلن التلفزيون الرسمي مقتل القياديين العسكريين في غارة جوية استهدفت اجتماع مجلس الدفاع.

كما أكدت طهران مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل والعديد من الدول العربية، كما أعلنت إيران مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.