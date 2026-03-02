رفض النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، 4 اتفاقيات بقروض لمشروعات سكك حديدية، بإجمالي يصل إلى 532 مليون دولار بقيمة 26.5 مليار جنيه مصري.

وقال الفيومي، إن إجمالي الدين الداخلي بلغ 11 تريليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي 161 مليار دولار، وبلغ إجمالي الدين العام المصري 19 تريليون جنيه، وأضاف أن خدمة الدين الخارجي وصلت إلى 38.7 مليار دولار بنسبة 64% من الإيرادات الحكومية.

وتابع: "بح صوتنا في المطالبة بالتوقف عن القروض، ولكن الحكومة في وادٍ آخر، لذلك أرفض الاتفاقيات الأربع، ويجب أن تكون هناك وقفة من المجلس لخفض الدين".

