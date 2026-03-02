إعلان

مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب : نشأت حمدي

01:47 م 02/03/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

- السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين (مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان) رئيسًا.

- محمد أنور عصمت السادات (رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية) نائبًا للرئيس.

- الأعضاء كالتالي:

1- عزت إبراهيم (رئيس تحرير الأهرام ويكلي).

2- وفاء بنيامين بسطا (عضو جمعية كاريتاس مصر).

3- سميرة لوقا دانيال (الهيئة القبطية الإنجيلية).

4- غادة محمود همام (مؤسسة دياكونيا السويدية).

5- أيمن جعفر ذكري (مستشار بالمنظمة الدولية للهجرة).

6- محمد ممدوح جلال (رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري).

7- محمود محمد سعد بسيوني (صحفي بمجلة آخر ساعة).

8- علاء سيد كامل شلبي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان).

9- سعيد عبد الحافظ سعيد (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية).

10- عمرو فؤاد أحمد بركات (أستاذ قانون دستوري بجامعة طنطا).

11- إيهاب عاطف راغب إسكندر (رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية).

12- أيمن السيد محمود عبد الوهاب (رئيس مركز الأهرام للدراسات).

13- ناصر إبراهيم أبو العيون (رئيس جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع).

14- ماهي حسن عبد اللطيف (مفوضة بالهيئة الدائمة لحقوق الإنسان - منظمة التعاون الإسلامي).

15- نيفين فتحي عبد الهادي (كبير بلجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية).

16- جمال ماهر عبد الحميد (رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي).

17- محمد جمال محمد سعيد عثمان (مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات).

18- شيرين خلف محمد فرج (مديرة برامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ).

19- يارا محمود علاء الدين (مدير إدارة التنسيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان).

20- خالد زكريا محمد أمين (أستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية).

21- هويدا عدلي (عضو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة).

22- مي إبراهيم محمود التلاوي (رئيسة مؤسسة القيادات المصرية للتنمية).

23- بكر محمد سويلم سليمان (رئيس جمعية الجورة بشمال سيناء).

24- أيمن صابر طه عقيل (رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية).

25- أحمد بدوي محمود بكري (رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين).

مجلس النواب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

أخطاء فادحة بوضح النهار.. كيف أخفقت إيران في "إخفاء المرشد"؟
أخطاء فادحة بوضح النهار.. كيف أخفقت إيران في "إخفاء المرشد"؟
واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل

