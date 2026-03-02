وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

- السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين (مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان) رئيسًا.

- محمد أنور عصمت السادات (رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية) نائبًا للرئيس.

- الأعضاء كالتالي:

1- عزت إبراهيم (رئيس تحرير الأهرام ويكلي).

2- وفاء بنيامين بسطا (عضو جمعية كاريتاس مصر).

3- سميرة لوقا دانيال (الهيئة القبطية الإنجيلية).

4- غادة محمود همام (مؤسسة دياكونيا السويدية).

5- أيمن جعفر ذكري (مستشار بالمنظمة الدولية للهجرة).

6- محمد ممدوح جلال (رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري).

7- محمود محمد سعد بسيوني (صحفي بمجلة آخر ساعة).

8- علاء سيد كامل شلبي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان).

9- سعيد عبد الحافظ سعيد (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية).

10- عمرو فؤاد أحمد بركات (أستاذ قانون دستوري بجامعة طنطا).

11- إيهاب عاطف راغب إسكندر (رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية).

12- أيمن السيد محمود عبد الوهاب (رئيس مركز الأهرام للدراسات).

13- ناصر إبراهيم أبو العيون (رئيس جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع).

14- ماهي حسن عبد اللطيف (مفوضة بالهيئة الدائمة لحقوق الإنسان - منظمة التعاون الإسلامي).

15- نيفين فتحي عبد الهادي (كبير بلجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية).

16- جمال ماهر عبد الحميد (رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي).

17- محمد جمال محمد سعيد عثمان (مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات).

18- شيرين خلف محمد فرج (مديرة برامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ).

19- يارا محمود علاء الدين (مدير إدارة التنسيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان).

20- خالد زكريا محمد أمين (أستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية).

21- هويدا عدلي (عضو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة).

22- مي إبراهيم محمود التلاوي (رئيسة مؤسسة القيادات المصرية للتنمية).

23- بكر محمد سويلم سليمان (رئيس جمعية الجورة بشمال سيناء).

24- أيمن صابر طه عقيل (رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية).

25- أحمد بدوي محمود بكري (رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين).

