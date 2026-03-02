مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
- السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين (مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان) رئيسًا.
- محمد أنور عصمت السادات (رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية) نائبًا للرئيس.
- الأعضاء كالتالي:
1- عزت إبراهيم (رئيس تحرير الأهرام ويكلي).
2- وفاء بنيامين بسطا (عضو جمعية كاريتاس مصر).
3- سميرة لوقا دانيال (الهيئة القبطية الإنجيلية).
4- غادة محمود همام (مؤسسة دياكونيا السويدية).
5- أيمن جعفر ذكري (مستشار بالمنظمة الدولية للهجرة).
6- محمد ممدوح جلال (رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري).
7- محمود محمد سعد بسيوني (صحفي بمجلة آخر ساعة).
8- علاء سيد كامل شلبي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان).
9- سعيد عبد الحافظ سعيد (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية).
10- عمرو فؤاد أحمد بركات (أستاذ قانون دستوري بجامعة طنطا).
11- إيهاب عاطف راغب إسكندر (رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية).
12- أيمن السيد محمود عبد الوهاب (رئيس مركز الأهرام للدراسات).
13- ناصر إبراهيم أبو العيون (رئيس جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع).
14- ماهي حسن عبد اللطيف (مفوضة بالهيئة الدائمة لحقوق الإنسان - منظمة التعاون الإسلامي).
15- نيفين فتحي عبد الهادي (كبير بلجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية).
16- جمال ماهر عبد الحميد (رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي).
17- محمد جمال محمد سعيد عثمان (مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات).
18- شيرين خلف محمد فرج (مديرة برامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ).
19- يارا محمود علاء الدين (مدير إدارة التنسيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان).
20- خالد زكريا محمد أمين (أستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية).
21- هويدا عدلي (عضو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة).
22- مي إبراهيم محمود التلاوي (رئيسة مؤسسة القيادات المصرية للتنمية).
23- بكر محمد سويلم سليمان (رئيس جمعية الجورة بشمال سيناء).
24- أيمن صابر طه عقيل (رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية).
25- أحمد بدوي محمود بكري (رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين).
