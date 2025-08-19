حورية البحر.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وظهرت مي في الصور مرتدية فستان أزرق جذاب، وسط الأمواج على الشاطئ.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "زي القمر، جميلة، حورية البحر، تجنني".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

اقرأ أيضا:

بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا".. وفاة الفنانة إيمان الغوري عن عمر 58 عامًا

"فلوس وخاتم ألماظ".. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس