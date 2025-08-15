أمام حمام السباحة.. ندا موسى تظهر بإطلالة جريئة بالمصيف (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ندا موسى، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ندا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخامة وهدوء وضيافة عالمية المستوى هنا على الساحل الشمالي لمصر".

يذكر أن، ندا موسى شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وشاركت في بطولة مسلسل إش إش بطولة مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ماجد المصري، إخراج محمد سامي.