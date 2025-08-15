إعلان

أمام حمام السباحة.. ندا موسى تظهر بإطلالة جريئة بالمصيف (صور)

05:06 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ندا موسى (3)
  • عرض 3 صورة
    ندا موسى (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ندا موسى، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ندا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخامة وهدوء وضيافة عالمية المستوى هنا على الساحل الشمالي لمصر".

يذكر أن، ندا موسى شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وشاركت في بطولة مسلسل إش إش بطولة مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ماجد المصري، إخراج محمد سامي.

ندا موسى بإطلالة جريئة إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"