درة تحيي ذكرى وفاة والدها: "10 سنوات مرت ومازلت أفتقد وجودك بشدة" (صور)

كتب- مروان الطيب:

أحيت الفنانة درة، الذكرى العاشرة لوفاة والدها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت درة، صور تجمعها بوالدها الراحل ورثته برسالة مؤثرة، قائلة: "عشرة سنوات مرت على رحيلك المبكر يا أبي، في ذكرى وفاتك العاشرة ما زلت أفتقد وجودك بشدة وأحتاجك وأتألم لفراقك يا أبي رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

وكانت اخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

