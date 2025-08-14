كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة فريدة سيف النصر، حالة من الجدل برسالة غامضة عبر حسابها على "فيسبوك".

وكتبت فريدة سيف النصر: "وعزة جلال الله..لكل اللي بيسألوني..عن اللي حاصل وأموال ومؤسسات خيرية وشراء عقارات بالهبل وفلل وثراء يتوه العقل المحترم خاصة أنه في خلال أربع - خمس سنوات ومش طبيعي إلا لو تجارة مشبوهة أو لقوا مصباح علاء الدين والجن والكلام الأهبل ده، أولا مقدرش أدي رأيي في حد زميل أو عادي، فيه تحقيقات ولادكم مش نايمة متقلقوش".

وتابعت: "ثانيا: ببساطة هي حسبة تحت من أين لك هذا؟ سؤال مشروع..الملايين صعب تيجي بسهولة ونقلة مش طبيعية.. وأنا عن نفسي بقول لكم الرد مش عندي ..عند الأجهزة المحترمة.. بتتحسب كده قبل وبعد، واللي دخل واللي خرج بحجة مساعدة وخير ومن فين أصلا، وكل اللي غلطوا بالكلام من فضلكم ماتجمعوش والنبي.. وكل شئ هيبان لأن الله رفع ستره.. واحده‍ من محافظة مهمة بحبها قالت لي يا أستاذة.. فلانة اشترت دورين على البحر وفيلتين وذهب ورصيد ومسرح ومؤسسة خيرية يعني تبرعات بالهبل وبتوزعها علي مين بقي وكل ده.. إيه أهميتها، ولسه في كمان".

وأضافت: "قلت لها بلغي انتي أو اصبري يمكن اتجوزت ثري الله أعلم أنا مشوفتش وأصلا مابخطلتش وشغلي قليل وأصحابي هم أهلي..المهم عايزة أقول لكم.. كمان ما تظلموش نقابتنا نقيبنا والله كويس بس كده الضغط عليه يمخول العقل السليم .. فا أنا رأيي كله يسيب الأمور دي للنائب العام والنيابة ولمباحث الأموال ومن أين لك هذا وكم المدة اللي دخلت كل ده وإيه الأعمال من قبل وبعد الثراء، والملايين والناس في الجهات دي مابتهزرش".

وأنهت رسالتها قائلة: "وأنا مليش دعوة زي الأغلبية العظمي من زمايلي.. والمظلوم هايبان والمتهم هيبان. والله يستر علينا جميعا من الغابة الجديدة ومن نفوس تعبد المال.. يا رب كن بعون مصر بجد كتير أوي ...وبعتذر بالنيابة عن كل نجومنا المحترمين حقكم علينا ومعنديش حاجة تانية أقولها والله بالذات لجمهورنا الحبيب.. مع حبي وتقديري للجميع شكرا".

وكانت آخر مشاركات فريدة سيف النصر الفنية بمسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي ـ تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

