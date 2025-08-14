"فتاة الصيف إلى الأبد".. هنا الزاهد تستمتع بإجازتها والجمهور يعلق (صور)

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت هنا الزاهد، الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، كما ظهرت وهي تلتقط صورة تذكارية رفقة صديقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فتاة الصيف إلى الأبد".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت بعضها كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا، بموت فيها، قمر، عسل يا هنون، أحلى واحدة كدة كدة".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية" وشاركها البطولة كل من الفنان محمد الشرنوبي والفنانة صابرين.

وعلى جانب آخر، كانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

