نانسي عجرم تتألق في "السيلفر" وتنشر صورًا جديدة من كليب "جاني بالليل"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم متابعيها على السوشيال ميديا، جلسة تصوير جديدة من فيديو كليب أغنيتها الجديدة "جاني بالليل"، ضمن ألبوم "نانسي 11".

ونشرت نانسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقتبسة كلمات من الأغنية: "في الأحلام صوته الجميل ملازمني".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

