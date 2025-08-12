بفستان جريء.. هيفاء وهبي تنشر صور جديدة لها من حفل زفاف يومي

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في جلسة تصوير من حفل زفاف يومي بيوتي، الذي أقيم على بحيرة كومو في إيطاليا، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وشاركت هيفاء متابعيها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الأخضر خطفت به الأنظار.

وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، من بينهم إليسا، نهى نبيل، نور العميري، وفرح الهادي.

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

