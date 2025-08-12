إعلان

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تنشر صور جديدة لها من حفل زفاف يومي

05:50 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في جلسة تصوير من حفل زفاف يومي بيوتي، الذي أقيم على بحيرة كومو في إيطاليا، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وشاركت هيفاء متابعيها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الأخضر خطفت به الأنظار.

وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، من بينهم إليسا، نهى نبيل، نور العميري، وفرح الهادي.

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ ايضًا:

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك

"فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس".. آية سليم تستغيث بعد فقدان حقيبتها في مطار باريس

هيفاء وهبي زفاف يومي بيوتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"