"ماس في غرف المونتاج".. تفاصيل حريق اشتعل في مسرح محمد صبحي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن شريف حمدان، تفاصيل الحريق الذي وقع في مسرح الفنان محمد صبحي، في مدينة سنبل للفنون.

وقال شريف حمدان، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحريق وقع في غرف المونتاج بسبب ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه بحمد الله من فرق الحماية المدنية"

ويخضع الفنان محمد صبحي للراحة عقب الأزمة الصحية التي عانى منها مؤخرا، وتم علاجه في إحدى المستشفيات.

وقدم الفنان محمد صبحي، مؤخرا مسرحية غنائية بعنوان "فارس يكشف المستور"، من تأليفه و إخراجه وبطولته.