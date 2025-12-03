قبل عرضه.. أحمد زاهر ينشر صورا من كواليس "لعبة وقلبت بجد" (صور)

"تحمل كلبها".. سارة سلامة تشارك جمهورها صور من أحدث ظهور لها

مايان السيد تنشر صورا من كواليس العرض الخاص لـ"ولنا في الخيال حب" بالرياض

شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل "لعبة وقلبت بجد" المقرر عرضه قريبا على شاشات المتحدة.

ونشر زاهر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الفل من كواليس مسلسل (لعبة وقلبت بجد) قريبا جدا على شاشات المتحدة، إخراج حاتم متولي".

مسلسل "لعبة وزقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي وحجاج عبد العظيم، الفنانة التونسية سهير بن عمارة والفنانة زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، ومن إخراج حاتم متولي.