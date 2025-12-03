إعلان

قبل عرضه.. أحمد زاهر ينشر صورا من كواليس "لعبة وقلبت بجد" (صور)

كتب : هاني صابر

06:26 م 03/12/2025
    أحمد زاهر
    أحمد زاهر مع ابنته الصغرى

شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل "لعبة وقلبت بجد" المقرر عرضه قريبا على شاشات المتحدة.

ونشر زاهر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الفل من كواليس مسلسل (لعبة وقلبت بجد) قريبا جدا على شاشات المتحدة، إخراج حاتم متولي".

مسلسل "لعبة وزقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي وحجاج عبد العظيم، الفنانة التونسية سهير بن عمارة والفنانة زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، ومن إخراج حاتم متولي.

