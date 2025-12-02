تصدر اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشر طليقها، مدير الإنتاج كميل أبي خليل، منشورًا غامضًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وتضمّن المنشور: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق".

يُذكر أن ماريتا الحلاني تزوجت من مدير الإنتاج كميل أبي خليل في 7 يونيو 2023، إلا أن الزواج لم يكتمل، وانفصلا بعد أقل من عامين على زواجهما.

