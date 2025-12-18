أمير طعيمة يرد على منتقديه بسبب فيلم "الست"

خرج الشاعر والسيناريست أمير طعيمة عن صمته ورد على انتقاد البعض له بسبب دفاعه عن فيلم "الست" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

نشر طعيمة تعليقه على الانتقادات التي طالته بسبب دفاعه عن الفيلم عبر حسابه على "x"، وكتب: "بقيت أشفق على بعض الناس مش بزعل منهم، أي موضوع بتطرح فيه وجهة نظر بتلاقي بعض الناس متوترين وعنيفين، ده غير اللي بيستخدموا الفاظ تحبسهم لمجرد أن رأيك مش عاجبهم، آراء عادية تقدر تختلف وتقول رأيك باحترام وموضوع مش صعب خالص".

وأضاف: "مش صعب تكون انسان طبيعي وتفكر في اللي بتكتبه قبل ما تكتبه عشان يطلع بصورة كويسة تعكس ثقافتك واحترامك لنفسك، ده غير اللي بتجيله طاقة عنيفة وبيهاجم حاجات ممكن تكون مش موجودة في البوست أصلا، زي اللي قالوا ان مش معنى الإنتاج الضخم أن العمل لازم نشيد بيه، وده انا ما قلتوش بالعكس ده أنا قلت عكسه، قلت من حقك انك تقول رأيك و ما يعجبكش أي عمل مهما كانت الامكانيات وذكرت أعمال عظيمة وقلت من حقك ما تعجبكش".

وأنهى تعليقه قائلا: "واعتراضي كان على اقحام نظرية المؤامرة في غير محلها، ارتقي عشان نفسك وعشان احترام الغير ليك نابع من احترامك لنفسك".

فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

