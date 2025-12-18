إعلان

داليا مصطفى: بوسي ونور الشريف قصة حب لا تنتهي وعملوا عقدة

كتب : مروان الطيب

10:19 م 18/12/2025

الفنانة داليا مصطفى

تحدثت الفنانة داليا مصطفى عن إمكانية عودتها للفنان شريف سلامة.

حلت داليا مصطفى ضيفة على كاميرا برنامج "عرب وود" وعن احتمالية عودتها لوالد أبنائها، قالت: "الله أعلم النصيب واللي ربنا شايفه دايما بيكون الأصلح، لأن ربنا بيشوف حاجات انتي مش شايفاها ولا عارفاها، وبوسي ونور الشريف عملوا عقدة لأنهم كانوا بالنسبة لنا قصة حب لا تنتهي".

آخر مشاركات داليا مصطفى الفنية

كانت آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل"علاقة مشروعة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، بطولة: ياسر جلال.

أعمال تنتظر عرضها داليا مصطفى قريبا

تشارك داليا مصطفى في مسلسل "روج أسود" وسط مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفى وعودتها لشريف سلامة داليا مصطفى برنامج عرب وود

