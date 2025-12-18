حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على تهنئة المنتخب المغربي بعد تتويجه بكأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نشر صلاح عبدالله تهنئته للمنتخب المغربي عبر حسابه على "X"، وقال: "مبروك للمغرب، والأردن كان عظيما رغم الخسارة، عظمة على عظمة، وشكرا قطر على هذا التنظيم الرائع، وياريت بجد تكون كل سنتين".

آخر أعمال صلاح عبدالله الفنية

شارك الفنان صلاح عبدالله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا

يشارك صلاح عبدالله بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، مجدي كامل، سارة سلامة، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

