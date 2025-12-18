إعلان

صلاح عبدالله يهنئ منتخب المغرب بعد تتويجه ببطولة كأس العرب

كتب : مروان الطيب

11:37 م 18/12/2025

صلاح عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على تهنئة المنتخب المغربي بعد تتويجه بكأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نشر صلاح عبدالله تهنئته للمنتخب المغربي عبر حسابه على "X"، وقال: "مبروك للمغرب، والأردن كان عظيما رغم الخسارة، عظمة على عظمة، وشكرا قطر على هذا التنظيم الرائع، وياريت بجد تكون كل سنتين".

آخر أعمال صلاح عبدالله الفنية

شارك الفنان صلاح عبدالله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها صلاح عبدالله قريبا

يشارك صلاح عبدالله بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، مجدي كامل، سارة سلامة، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

صلاح عبدالله يهنئ منتخب المغرب

اقرأ أيضا:

صديقة نيفين مندور منهارة بجوار جثمانها لحظة دخول المسجد للصلاة عليها

نجا من غيبوبة.. محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية

صلاح عبدالله كأس العرب المنتخب المغربي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟