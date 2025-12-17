حرص السيناريست أحمد مراد، على نشر صور من كواليس تصوير فيلم "الست"، بالتزامن مع حالة الجدل المثارة حول الفيلم، وتصاعد الهجوم على مؤلفه.

ونشر أحمد مراد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور من كواليس تصوير الفيلم، وكتب: "من كواليس تصوير فيلم الست، ما بين ديكورات فندق جوردون هاوس، مسرح الأولمبيا، وسرادق خطاب المجهود الحربي".

وأثار فيلم "الست" حالة من الجدل، عقب طرحه، إذ تباينت الآراء بين من أعجبهم، ومن هاجموا العمل، واتهموا مؤلفه بعدم مراعاة صحة وقائع تعرض لها الفيلم.

فيلم "الست"، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، بمشاركة نخبة من أبرز النجوم، ومنهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، عمرو سعد، وسيد رجب.