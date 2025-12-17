إعلان

حقيقة إصابة محيي إسماعيل بجلطة في المخ

كتب : مصطفى حمزة

01:42 م 17/12/2025

الفنان محيي إسماعيل

يخضع الفنان محيي إسماعيل، للعلاج في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، عقب نقله إليها صباح اليوم الأربعاء.

وتحدث المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، و قال: "الحمد لله الصديق الفنان محيي إسماعيل فاق من الغيبوبة، وتحسنت حالته الصحية، ويخضع حاليا للعلاج بالمستشفى".

وتابع: "ما تردد عن إصابة محيي إسماعيل بجلطة في المخ، كان مجرد تشخيص خاطىء، وجارى حاليا إكمال الفحوصات والمتابعة".

وطالب المخرج حسام الدين صلاح، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بالدعاء للفنان محيي إسماعيل، وكتب: "إصابة الفنان القدير محيي إسماعيل بغيبوبة وحاليا بالمستشفى دعواتكم لمحيي إسماعيل بالشفاء فهو من أنقى وأطيب وأكرم البشر".

محيي إسماعيل جلطة المخ

