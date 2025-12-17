نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا عبر حسابها على "إنستجرام"، من حضورها حفل منصة "شاهد" بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، والذي أقيم بالمتحف المصري بالتحرير.

وظهرت شاهين برفقة عدد من نجوم الفن، بينهم مي عز الدين وزوجها، أمير شاهين، غادة عبد الرازق، جومانا مراد، ليلى علوي، أحمد فهمي، بشرى، وياسر جلال.

وعلقت: "شكرًا لـ MBC وShahid على هذا الحفل الرائع بالمتحف المصري بالتحرير.. وهذا الجمع الجميل من النجوم والنجمات.. يا رب دايمًا نتجمع على كل خير في أوقات حلوة.. وتكون سنة حلوة علينا كلنا في مصروفي كل مكان في الوطن العربي.. بإذن الله 2026 تحمل لنا الخير جميعًا".

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

نهال عنبر تنعى نيفين مندور بعد وفاتها في حريق منزلها بالإسكندرية

"اتاخدت في الرجلين".. كيف ردت نيفين مندور على شائعات تعاطيها المخدرات