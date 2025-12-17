إعلان

إلهام شاهين تنشر صور مع نجوم الفن: "دعواتنا لسنة 2026 مليانة خير"

كتب : سهيلة أسامة

02:17 م 17/12/2025
    أمير وإلهام شاهين ومي عز الدين وزوجها تيمور تيمور
    إلهام شاهين وبشرى
    صور من حفل شاهد بالتعاون مع إحدى شاركات الإتصالات
    إلهاهين وأمير شاهين والفنان أحمد فهمي
    صور من حفل شاهد
    نجوم الفن من حفل الذي أقامته منصة شاهد
    نجومالفن من حفل الذي أقامته منصة شاهد
    نجمات الفن من حفل الذي أقامته منصة شاهد
    نجوم الفن من حفل شاهد بالتعاون مع إحدى شاركات الإتصالات

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا عبر حسابها على "إنستجرام"، من حضورها حفل منصة "شاهد" بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، والذي أقيم بالمتحف المصري بالتحرير.

وظهرت شاهين برفقة عدد من نجوم الفن، بينهم مي عز الدين وزوجها، أمير شاهين، غادة عبد الرازق، جومانا مراد، ليلى علوي، أحمد فهمي، بشرى، وياسر جلال.

وعلقت: "شكرًا لـ MBC وShahid على هذا الحفل الرائع بالمتحف المصري بالتحرير.. وهذا الجمع الجميل من النجوم والنجمات.. يا رب دايمًا نتجمع على كل خير في أوقات حلوة.. وتكون سنة حلوة علينا كلنا في مصروفي كل مكان في الوطن العربي.. بإذن الله 2026 تحمل لنا الخير جميعًا".

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

إلهام شاهين حفل شاهد إنستجرام المتحف المصري بالتحرير

