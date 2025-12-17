لسادس سنة على التوالي.. عقدة البلاغات والقضايا تطارد شيرين عبدالوهاب في

شارك الفنان تامر حسني جمهوره صورًا من حفله الأخير الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة 6 أكتوبر.

ونشر تامر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة شكر لجمهوره، وكتب: "بحاول أقوم معاكم، شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "أحلى من رجع عالساحة"، "الحمد لله على سلامتك تيمو"، "الحمد لله على سلامتك ربنا يقويك"، "يا جبل ما يهزك ريح"، "بنحبك يا تيمو"، "عودة قوية إن شاء الله"، "نورت المسرح"، "ربنا يديك الصحة والعافية يا رب".

يذكر أن تامر حسني يستعد لإحياء حفل خيري يوم 20 ديسمبر المقبل في قصر عابدين، كما كشف مؤخرًا عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

