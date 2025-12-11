جدة- منى الموجي:

حرص فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي على الترحيب بضيوف حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من النجوم الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم لحضور حفل ختام الدورة الخامسة التي انطلقت في 4 ديسمبر الجاري.

وكان من بين أبرز الحضور الذين حرص فيصل على الترحيب بهم: أنتوني هوبكنز، يسرا، إدريس ألبا، سلمان خان.

يشهد الحفل الذي بدأ قبل قليل، توافد عدد كبير من النجوم، بينهم: خيرية نظمي، نواف الظفيري، زين دريعي، محمد نزار، هنا شيحة، صبا مبارك، مي عمر، لبلبة، انتصار، نادين لبكي، محمد سامي، جوني ديب، شون بيكر، سارة طيبة، عهد كامل.