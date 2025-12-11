إعلان

صبا مبارك ولبلبة وماريا بحراوي يتألقن بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر(صور)

كتب : هاني صابر

11:14 م 11/12/2025
خطفت الفنانات صبا مبارك ولبلبة والسعودية ماريا بحراوي، الأنظار إليهن بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة هذا العام.

وظهرت كلا منهن بلون فستان مختلف ليتألقن بإطلالتهن في حفل الختام وسط حضور كوكبة من نجوم العالم.

وكان من بين النجوم مي عمر وريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، أنتوني هوبكنز، جوني ديب، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة، سارة طيبة، خيرية نظمي، صبا مبارك.

وشهد المهرجان عدة فعاليات مختلف وأفلام متنوعة من جميع أنحاء العالم ، وافتتح المهرجان فيلم "العملاق" الذي يخوض بطولته الفنان أمير المصري.

