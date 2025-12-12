انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

وبلغ عدد الحضور 83 ألفا و952 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3054 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 80 ألفا و898 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم المحمودية ورشيد والرحمانية على مقعد واحد، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد عباسي "مستقل" 12 ألفًا و 792 صوتًا يليه خالد أبو أحمد "حماة الوطن" 12 ألفا و 722 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.