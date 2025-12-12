إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:36 ص 12/12/2025

اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

وبلغ عدد الحضور 83 ألفا و952 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3054 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 80 ألفا و898 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم المحمودية ورشيد والرحمانية على مقعد واحد، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد عباسي "مستقل" 12 ألفًا و 792 صوتًا يليه خالد أبو أحمد "حماة الوطن" 12 ألفا و 722 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات البحيرة دائرة المحمودية نتائج النواب 2025 الحصر العددي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟