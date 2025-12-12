إعلان

ياسمين عبد العزيز: مبسوطة بـ "السنجلة" والحب موجود في الدراما فقط

كتب : سهيلة أسامة

12:16 ص 12/12/2025

الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج ''معكم'' مع ال

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشفت من خلاله حقيقة نيتها في الزواج مجددًا.

وردت "ياسمين" على السؤال حول الزواج والحب مرة أخرى، قائلة: "هو فيه حب أصلا؟ في الزمن اللي إحنا فيه.. ده مفيش غير الدراما بس اللي فيها حب".

واستكملت: "حلوة البدايات على رأي عمرو دياب، مش هو قال كده؟".

وأضافت: "سعيدة وأنا سنجل في الوقت الحالي، وبركز على شغلي وأولادي بعيد عن الضغوط".

وتعكف حاليا الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" استعدادا للمنافسة من خلاله بموسم دراما رمضان 2026.

