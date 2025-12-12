إعلان

موعد أولى رحلات الحج 2026.. اقتصادي وخمس نجوم

كتب : محمد أبو بكر

06:15 ص 12/12/2025

الحج السياحي

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصري للغرف السياحية، موعد بدء أولى رحلات الحج 2026.

وقال عابد، في تصريحات إلى مصراوي، إن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق بداية من 20 ذو القعدة الموافق 7 مايو 2026، وذلك بالنسبة لبرامج الحج الاقتصادي سواء البري أو الطيران.

وأضاف، أن رحلات الحج السياحي لمستوى الـ5 نجوم ستبدأ اعتبارًا من 1 ذو الحجة.

كانت أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بدء تحصيل جدية الحجز للذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي 2026.

وفي هذا السياق، كشف محمد عابد، خطوات استرداد مقدم جدية حجز الحج السياحي 2026، وقال إنه لصرف مبالغ جدية الحجز يجب على المواطنين التوجه إلى فروع بنك مصر، مصطحبين أصل بطاقة الرقم القومي.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة: يتم خصم 150 جنيهًا من مبالغ جدية الحجز كرسوم للتقديم، وإجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه كل مواطن بعد خصم الرسوم يختلف حسب برنامج الحج المختار.

شركات السياحة الحج السياحي الحج الاقتصادي موعد أولى رحلات الحج 2026 قرعة الحج السياحي

