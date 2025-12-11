تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة

تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ورود بلاغ بانهيار المبنى، وعلى الفور وجهت شركة تاون جاس فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ، وفق بيان الوزارة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الانهيار ناتج عن انفجار غير معلوم المصدر حتى الآن، مع ترجيحات أولية تشير إلى احتمال حدوث تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار.

وقامت فرق الطوارئ بتأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء أعمال الفحص التي تُجريها الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث بدقة.