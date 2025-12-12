انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة التاسعة بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 114 ألفا و318 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2300 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و 18 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعدين، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عاصم مرشد، 32 ألفا و477 صوتًا، يليه محمد عمار، 21 ألفًا و895، يليه سامي زيدان 20 ألفًا و573، يليه محمد الشويخ 20 ألفًا و163 صوتًا.