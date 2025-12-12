إعلان

انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة التاسعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:12 ص 12/12/2025

انتخابات النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 114 ألفا و318 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2300 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و 18 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعدين، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عاصم مرشد، 32 ألفا و477 صوتًا، يليه محمد عمار، 21 ألفًا و895، يليه سامي زيدان 20 ألفًا و573، يليه محمد الشويخ 20 ألفًا و163 صوتًا.

انتخابات البحيرة دائرة كوم حمادة نتائج النواب 2025 الحصر العددي

