انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي بالدائرة الأولى في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:27 ص 12/12/2025

اللجنة العامة بالدائرة الأاولى بالوادي الجديد.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة المستشار منجي خليل، والتي تضم مركزي الخارجة وباريس، منذ قليل، تفاصيل الحصر العددي للانتخابات في الدائرة.

وتضمَّن الحصر العددي ما يلي:

إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الدائرة: 83,690 ناخبًا.

إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 20,177 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 476 صوتًا.

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة: 19,701 صوتًا.

أما نتائج المرشحين فجاءت كالتالي:

أحمد محمد أحمد عبد الله (أحمد العقاطي): 3,291 صوتًا

باهي أحمد محمود عبد النعيم (باهي أبو معين): 4,473 صوتًا

مصطفى محمد يسري معاذ: 11,037 صوتًا

أحمد عبد المقصود محمد (أحمد الهواري): 26 صوتًا

ابتسام أمير هارون: 61 صوتًا

ممدوح أنور رضوان: 813 صوتًا.

