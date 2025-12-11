قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي اليوم، أنها تلقت إخطارًا بوفاة المرشح أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 5 ومقرها حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه جولة الإعادة.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، تصعيد المرشح سيد محمد عيد، لخوض جولة الإعادة، كونه المرشح التالي مباشرة في عدد الأصوات للمرشحين اللذين سبق إعلان خوضهما جولة الإعادة.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح الراحل، ولأهالي دائرته الذين منحوه ثقتهم في الجولة الأولى، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

