أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسوان، ومقرها مركز شرطة نصر النوبة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية: 81,745 ناخبًا، إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم: 21,445 ناخبًا، الأصوات الباطلة: 573 صوتًا، الأصوات الصحيحة: 20,872 صوتًا.

أصوات المرشحين: محمد هلال: 7,235 صوتًا، شعبان حسن: 5,111 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بالإعلان الرسمي للنتائج. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الشفافية والدقة قبل اعتماد النتائج الرسمية على مستوى المحافظة.