حدث في الفن| بشرى تعلن تعرضها للتحرش وعلاج عبلة كامل على نفقة الدولة

كتب : سهيلة أسامة

12:03 ص 12/12/2025
النشرة الفنية

كتب- سهيلة أسامة:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بـ قرار حكومي بعلاج عبلة كامل على نفقة الدولة وأوس أوس يدعم الكابتن محمد صلاح ومحمد العدل يدافع عن الفنان محمد صبحي، وغيرها من الأخبار..

بشرى تعلن تعرضها للتحرش حدث بالفن بشرى ببرنامج ورقة بيضا كارول سماحة حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي أوس أوس يدعم محمد صلاح المنتج محمد العدل أزمة محمد صبحي مع سائق سيارته المهن التمثيلية توجه الشكر للرئيس السيسي

